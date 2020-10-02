مهرجان البحر الأحمر السينمائي يمنح صناع الأفلام القصيرة فرصة ذهبية

يكشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي خلال أيام عن منح مخرجى الأفلام القصيرة فرصة ذهبية لصنع أفلامهم خلال 48 ساعة فقط، ويوجه نداء إلى مخرجي ومخرجات المستقبل: هل لديك الموهبة والعزيمة لقبول تحدي صناعة فيلم في ٤٨ ساعة ؟ إنها فرصتك لإنجاز فيلم قصير في يومين فقط! .. والتفاصيل قريبا

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