ظهور نادر.. أخت زينة تحتفل بعيد ميلاد توأم شقيقتها

نشرت ياسمين رضا -شقيقة الفنانة زينة- صورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيها توأم شقيقتها (عز الدين وزين الدين)، في أحدث ظهور للتوأم بعد فترة من اختفائهما عن وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وظهر في الصورة توأم زينة، من الخلف ولم تظهر ملامحهما للكاميرا، ولكن فارق العمر بدا ملحوظًا عليهما، في الوقت الذي حرصت فيه ياسمين رضا على تهنئة توأم شقيقتها بعيد ميلادهما من خلال التعليق على الصورة.

من جهة أخرى، احتفلت الفنانة زينة، بعيد ميلاد توأمها عز الدين وزين الدين، وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".

ونشرت زينة صورة لتوأمها، وعلقت قائلة: «انا اتولدت من ٧ سنين لحظة ما اتولد زين وعز ولسه المشوار طويل يارب احميهم واحفظهم .. يارب طول في عمري وقدرني اسعدهم واربيهم احسن تربية واطلعهم رجالة ينفعوا نفسهم وبلدهم .. احمدك واشكرك يارب لا املك غير الشكر لله وحده .. العمر كله يارب .. الصحة والستر والسعادة والنجاح والفلاح لاولادي وكل الاطفال».

وشاركت الفنانة زينة في بطولة فيلم الفلوس مع تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن احمد من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى.