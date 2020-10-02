جدل بعد الإعلان عن تأجيل الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بسبب "كورونا"

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فاجئ الجمهور اليوم، الجمعة، بالإعلان عن تعديل موعد إقامة الدورة 42، التي كانت من المقرر أن تقام في الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر المقبل.

تأجيل الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي

وأعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في بيان رسمي، عن تأجيل فعاليات الدورة الجديدة لمدة أسبوعين لتبدأ في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر 2020، وذلك لضمان تقديم دورة أكثر أمانا ونجاحا، وفق الإجراءات والتدابير الصحية التي تقرها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، بحسب البيان.

ومن المقرر أيضًا في ظل المواعيد الجديدة للمهرجان، أن تقام النسخة الثالثة لمنصة "أيام القاهرة لصناعة السينما" خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر، على أن تقام فعاليات "ملتقى القاهرة السينمائي" ما بين 5 و7 من الشهر نفسه.

الإجراءات الاحترازية المتبعة في مهرجان القاهرة في ظل فيروس كورونا

محمد حفظي، رئيس المهرجان، قال بحسب البيان أيضًا إن فريق عمل المهرجان سعيدا ومتحمسا من أجل تقديم برنامج فني متميز في الدورة الجديدة، إلى جانب إقامة "أيام القاهرة لصناعة السينما" لتقوم بدورها في دعم الصناعة التي تواجه تحديات وصعوبات فرضها فيروس كورونا على أنحاء العالم.

ولفت رئيس المهرجان إلى أنه طوال الفترة الماضية لم يفقد الأمل في إقامة المهرجان هذا العام كاملا بصورته المعتادة، خاصة بعد نجاح عدد من المهرجانات السينمائية الكبرى مؤخرا في تنظيم دورات آمنة صحيا ومتميزة فنيا مثل فينسيا، وتورنتو، وسان سيباستيان، وهو ما زاد من الثقة في قدرة صناعة المهرجانات، على مواصلة رسالتها في نشر الوعي والثقافة.

من جانبه أكد المدير التنفيذي للمهرجان عمر قاسم، إن هناك نظام صارم سيتم تطبيقه من قبل فريق متخصص خلال فعاليات الدورة 42، لضمان التزام جميع الحاضرين بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات خاصة في الأماكن المغلقة كقاعات دار الأوبرا المصرية، وقياس الحرارة، وكذلك تعقيم جميع السينمات والقاعات عقب كل عرض، والفحص الطبي الشامل بشكل يومي لجميع القائمين على المهرجان والضيوف، كما أعلن أيضا عن إقامة مراسم الافتتاح والختام فى أماكن مفتوحة.

قرار تأجيل المهرجان لمدة أسبوعين أثار الجدل بين المتابعين، وانقسمت الأراء حول مؤيدين للقرار وآخرين اعتبروا فترة التأجيل ليست كافية في ظل الأزمة والتطورات المنتظرة بشأن الفيروس.

أبرز فعاليات مهرجان القاهرة 2020

الجدير بالذكر أن القائمين على الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قد كشفوا مؤخرًا عن تكريم الكاتب المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية عن مجمل أعماله، كذلك من المقرر مشاركة فيلمين مصريين بالمسابقة الدولية هما؛ الوثائقي "عاش يا كابتن" إخراج مي زايد، والروائي "حظر تجول" إخراج أمير رمسيس".