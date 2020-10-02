أحلام أول نجمة عربية تحصل على لقاح الوقاية من فيروس كورونا..بالفيديو

أحلام، المطربة الإماراتية فاجئت الجمهور اليوم الجمعة بتلقيها الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، ضمن الحملة التي تقوم بها حاليًا وزارة الصحة الإماراتية، لمنع انتشار الفيروس في البلاد.

أحلام تتلقى لقاح الوقاية من فيروس كورونا

أحلام نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عدة فيديوهات لها وهي تتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، لافتة إلى أنها من المقرر أن تحصل على جرعة أخرى بعد حوالي شهر من الآن، متمنية أن يصبح هذا اللقاح فعالًا ويساهم في حل أزمة الوباء العالمي المنتشر في جميع أنحاء العالم.

أحلام أول فنانة عربية تتلقى لقاح كورونا وتعلق على الأمر

وعلقت أحلام، على الفيديو وقالت: "إيمانًا مني وتقديرًا للجهود المبذولة في بلادي الإمارات وقيادتها الرشيدة، وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيرة بالقطاع الطبي الإماراتي والرغبة مني في المساهمة في انتهاء هذه الجائحة ضد فيروس العصر كورونا، وكلي أمل وثقة بالله متمثلة بمقولة سمو سيدي الشيخ محمد بن زايد، (لا تشلون هم)".

وتعتبر المطربة الإماراتية أحلام دوت الخليج أول فنانة عربية تتلقى لقاح الوقاية من فيروس كورونا، وحرصت على توثيق تلك اللحظات ومشاركتها مع الجمهور من أجل تشجيع البعض بأن يحذو حذوها.

أحدث ظهور لأحلام في اليوم الوطني السعودي

الجدير بالذكر أن النجمة أحلام قد أحيت مؤخرًا، حفلها باليوم الوطني السعودي وقدمت مجموعة من أشهر أغانيها، لكنها لم تتمالك دموعها تأثراً بغياب الجمهور عن الحضور بشكل مباشر وتحويل حفلها الى افتراضي بسبب اجراءات الحماية من فيروس كورونا، وبدا التأثر الشديد على أحلام التي عبّرت عن افتقاد الجمهور على المسرح.

وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو للفنانة أحلام ظهرت فيه وهي تبكي بسبب بغياب الجمهور قائلة: "أحس دائما الفنان ولو شال معاه صوت حلو وأغاني حلوة، الا ما يظل الجمهور هو تاج راسه، وأقول لجمهوري اليوم اني فاقدتكم"، داعية أن تزول هذه الغمة والأزمة لتجتمع مع جمهورها مجدداً على المسرح بشكل مباشر.

ودشنت أحلام هائتاج في الفترة الأخيرة بعنوان "ألبوم أحلام" لكشف تطورات وأخبار ألبومها المقبل، والذي لم تكشف موعده بعد، حيث قالت في إحدى تغريداتها: "مع إني حريصة على تقديم الجديد والأفضل لكم، وإذا حبيت اتكلم عن ألبومي فهو جاهز بنسبة 70 بالمية ينقصه تركيب صوتي والمكس وبعدها الماستر وبعدها أعلن عن موعد نزول الالبوم أما بالنسبة لعمل سنقل فهو مش في حساباتي ابداً لأني مركزة في البومي أكثر وممكن لو عندي عمل جاهز افاجئكم فيه كسنجل".