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ذا روك يلهو مع ابنته الصغرى في حمام السباحة

فن ومشاهير تبليغ
ذا روك يلهو مع ابنته الصغرى في حمام السباحة
ذا روك يلهو مع ابنته الصغرى في حمام السباحة
نشر النجم العالمي والمصارع المعتزل دوين جونسون- الشهير بـ ذا روك- مقطع فيديو قصيرا له، عبر حسابه على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيه مع ابنته الصغرى، جاسمين (5 سنوات)، وهو يلعب معها داخل المسبح. 
وظهر ذا روك، في الفيديو، وهو يداعب ابنته ويدفعها لأعلى ثم يتلقاها بيده أثناء ارتطامها بالماء في المسبح، لتتعالى ضحكات الابنة الصغيرة، وتردد: «كمان.. كمان.. كمان» إعجابًا منها باللهو واللعب مع أبيها. 

وكان ذا روك، أصيب قبل شهر بفيروس المستجد، وتعافى منه على الفور، إذ أعلن وقتها عن إصابته، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قال فيه إنه وزوجته لورين هاشين، وابنتيهما، تيانا وجاسمين، جميعهم أصيبوا بفيروس كورونا.

وقال "ذا روك" إنهم في المرحلة الأخيرة من المرض، وإنهم في مرحلة التعافي في الوقت الراهن، وأضاف: "ما يهمني الآن هو حماية عائلتي وجميع الأشخاص الذين أحبهم، وأتمنى أنني فقط الذي أصبت بالمرض، لكن للآسف جميع عائلتي جاءت نتيجتهم إيجابية".

وفاجأ داوني جونسون البالغ من العمر 48 عامًا متابعيه، في أغسطس من العام الماضي، بنشر صور زفافه على حبيبته لورين هاشيان البالغة من العمر 34 عامًا، والتى ارتدت فستانًا باللون الأبيض اتسم بالبساطة والأناقة.

وأنجب داونى جزنسون من لورين هاشيان 3 فتيات هن: جامسن وثري، وأخرهم تيانا التى تبلغ من العمر عام ونصف فقط، بعد علاقة حب عمرها 12 عامًا كانت قد بدأت فى عام 2007.

ظهر الثنائى داوني بملابس أنيقة باللون الأبيض ممسكين بيد بعضهما، وفى الخلفية إحدى جزر هاواى الخلابة، ليعلنا أخيرًا تتويج قصة حبهما بالزواج.

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