يا حبيبي لـ محمد رمضان تحصد 21.4 مليون مشاهدة على يوتيوب

حقق كليب " يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 21 مليونا و415 ألف مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الجاري.

ويشارك محمد رمضان في الغناء بالكليب المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.