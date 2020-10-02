يسرا وإلهام شاهين في حفل زفاف شقيقها أمير.. شاهد

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور انستجرام، من حفل زفاف الفنان أمير شاهين، ومنة جاب الله، والذي أقيم في أحد الأماكن العامة.

وظهرت في الصورة النجمة يسرا والفنانة إلهام شاهين، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

واحتفل أمير شاهين بخطوبته على منة جاب الله منذ أيام في الساحل الشمالي، بحضور شقيقته الفنانة إلهام شاهين وعدد من نجوم الوسط الفني.

واللافت أن هناك تشابها كبيرا في الملامح بين منة جاب الله والفنانة ميرنا المهندس إلى حد كبير، حبيبة أمير شاهين السابقة، التي توفيت بعد صراع مع مرض السرطان.

وتتشارك منة جاب الله مع ميرنا المهندس في نفس رسمة الوجه والملامح الرقيقة، وكذلك الجسد النحيف والشعر الأشقر.

وكان أمير شاهين تعرض لانتقادات لاذعة بعد خطوبته بسبب تصريحاته السابقة التي تشير إلى أن ميرنا المهندس حب عمره ولن يستطيع تجاوز أزمة رحيلها ولقبها بـ عروس الجنة.

ويبلغ أمير شاهين من العمر 43 عامًا بينما منة جاب الله ذات الـ 31 عاما وهي خريجة المعهد العالي للسينما وتربطها صلة قرابة بالمنتج أحمد عبد العاطي.