أخبار الفن | ظهور الحب الأول لـ عمرو دياب.. زفاف أمير شاهين.. نقل فايق عزب للعناية المركزة

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

كشفت رشا -ابنة شقيقة الفنان فايق عزب- عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تدهور حالة خالها الصحية، ونقله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات.

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، من حفل زفاف الفنان أمير شاهين، الذي يقام الليلة الجمعة 2 أكتوبر.

خضعت الفنانة لبلبة لجلسة تصوير جديدة بالساحل الشمالي تودع بها الصيف، بعدسة المصور محمود رؤوف.

بدأ منذ قليل حفل زفاف الفنان أمير شاهين، على عروسته منة جاب الله، بأحد الفنادق بالقاهرة، بحضور عدد كبير من النجوم والأهل والأصدقاء، الذين عبروا عن فرحتهم بهذه المناسبة.

ظهرت إيناس - شقيقة الفنانة إلهام شاهين- في حفل زفاف شقيقهما الفنان أمير شاهين، على عروسته (منة جاب الله)، المقام الليلة في أحد الفنادق بوسط القاهرة.

ظهرت الفنانة إلهام شاهين في حفل زفاف شقيقها الفنان أمير شاهين، على عروسته منة جاب الله، المقام الليلة الجمعة 2 أكتوبر بأحد الفنادق في وسط القاهرة، وغلبت عليها تعبيرات الفرح والابتهاج بهذه المناسبة، لتحتضن شقيقها بعد إتمام عقد قرانه وقبيل بدء أولى فقرات الحفل.