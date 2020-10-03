نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها الآتي: شاركت الفنانة ندى بسيونى صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت ندى بسيوني فى الصورة على شاطئ البحر بإطلالة انيقة أثناء قضاء إجازتها الصيفية، نالت إعجاب متابعيها. نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صور جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام ". وظهرت ميرنا نور الدين بإطلالة جذابة مرتدية بدي كت باللون الأسود وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها. نشرت عارضة الأزياء جورجينا صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، صورة عبر خاصية "ستوري" علي حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت جورجينا رودريغيز، بإطلالة كاجوال داخل منزلها، ترتدي سترة أنيقة وبنكال جينز وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة مميزة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال.. بإطلالة رومانسية ياسمين صبري برفقة أبو هشيمة.. فايلر يغازل جماهير الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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