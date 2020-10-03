فيديو لينا شقيقة الفنانة داليا مبارك تغني لعبد المجيد عبدالله والمقارنة تشتغل مع أختها

لينا شقيقة الفنانة داليا مبارك استطاعت أن تلفت الأنظار إليها بعد ظهورها الأخير وغنائها أحد أغاني الفنان الكبير عبد المجيد عبدالله، حيث أشاد قطاع واسع من الجمهور بصوت الفنانة السعودية، كما وضع المقارنات بينها وبين شقيقتها داليا مبارك.

لينا شقيقة داليا مبارك تحصد إشادات الجمهور بسبب صوتها

لينا مبارك تداول مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لها وهي تغني للفنان عبد المجيد عبد الله أغنية "صوتك اللي بقالي" وقد حصد الفيديو مشاهدات واسعة من قبل الجمهور الذي أشاد بصوت الفنانة الشابة وموهبتها وقارنها كذلك بصوت شقيقتها الفنانة داليا مبارك، ولم يتم الكشف عن المناسبة التي كانت تتواجد فيها لينا وتقديمه لأغنية "صوتك اللي بقالي"، حيث أوضح الفيديو أن هناك من كان يتفاعل مع الفنانة الشابة أثناء تقديمها للأغنية.

A post shared by (@blogger_fooz) on Oct 2, 2020 at 2:23am PDT

داليا مبارك تدعم شقيقتها لينا في مسيرتها الفنية

داليا مبارك قد ظهرت خلال برنامج "عن بعد" المعروض على قناة "روتانا خليجية" وأكدت أنها من مساندي شقيقتها لينا التي بدأت مسيرتها الفنية وتحدثت كذلك عن أبرز النصائح لها، وطالبت من الجمهور عدم وضع مقارنات بينها وبين شقيقتها فقالت: "عندما كانت شقيقتي لينا عمرها 4 سنوات بدأت تعليمها الغناء، وعندما بدأت مسيرتي الفنية وكنت تراني تحت ضغط مستمر فكانت تؤكد أنها لا ترغب في دخول المجال الفني بسبب هذه الضغوط الكبيرة، لكنني نصحتها بأن تسعى لمواجهة جميع هذه الضغوط، وأرى أن صوت لينا جميل، وأطلب من الجمهور عدم وضعها في مقارنة معي، وأتمنى أن تنال فرصتها كاملة، وأنا من أول الداعمين لها في هذه التجربة".

مشاركة داليا مبارك في اليوم الوطني السعودي الـ90

داليا مبارك قد أحيت حفلا باليوم الوطني السعودي 90 في جدة، والذي أقيم في شهر سبتمبر الماضي وأطربت الجمهور بمجموعة من أبرز أغانيها، كما وجهت تهنئة خاصة للجمهور والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي فور صعودها للمسرح وبدء وصلتها الغنائية والتي قدمت بها أغاني مثل "عاش سلمان يا بلادي"، و "ترا حقي من أفكر فيك"، و "عشق مجنون"، و "لا منتهى"، و غيرها من الأعمال العاطفية والوطنية.

داليا مبارك قد نشرت فيديو عبر حسابها على "انستجرام" يجمعها مع مجموعة من أصدقائها حيث صدمت زوجها بأحتفالها بعيد ميلاده وغنائها له، كما قدمت النجمة السعودية الشكر لجميع أصدقائها وأسرتها الذين دائما يشاركونها في الأوقات السعيدة: كما حرص العديد من النجوم منهم الفنانة حنان رضا والفنان بدر اللحيد، والفنانة أميرة محمد، ونداء شرارة، على تقديم التهنئة لداليا مبارك وزوجها.