تجاهلت الشرنوبي.. سارة الطباخ تتألق فى حفل زفاف أمير شاهين

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تألقت المنتجة سارة الطباخ بحفل زفاف الفنان أمير شاهين وعروسته منة جاب الله، والذى يقام داخل أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة.وظهرت سارة الطباخ بكامل أناقتها بفستان أسود، بصحبة عدد من نجوم الفن، متجاهلة خطيبها السابق محمد الشرنوبي الذي حضر حفل الزفاف.

كانت إدارة موقع يوتيوب قد حذفت مؤخرا أغنية الفنان محمد الشرنوبي الجديدة قلبي ارتاح، وذلك بعد أيام من عرضها بسبب قيام المنتجة سارة الطباخ بإرسال العقد الحصري المبرم مع المطرب لإدارة الموقع.

الحفل أقيم بحضور فنى كبير منهم محمد منير، هانى سلامة، كارول سماحة، ولبلبة، وسلوى خطاب، ووفاء عامر، وأمل رزق، وساندى، وريم البارودى، وكريم أبو زيد، والمخرجة إيناس الدغيدى، والسيناريست تامر حبيب.

