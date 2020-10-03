شاهد | أصالة تنشر صورة برفقة عائلتها

نشرت الفنانة أصالة صورة جديدة عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الرسمى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .

و ظهرت الفنانة اصالة برفقة عائلتها

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وكان قد حقق فيديو كليب " والله و تفارقنا " للفنانة أصالة 621,619 ألف مشاهدة بعد 3 أيام من طرحه عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وظهر الفنان اللبناني نيقولا معوض كـ موديل في الكليب ، والذي كان من إخراج أمين دره.

وسبق أن كشفت المطربة السورية أصالة، عن سر اختفاء منشوراتها السابقة على حسابها بموقع إنستجرام، مشيرة الى أنها رسمت خطة تسويقية مبتكرة لألبومها الجديد "لا تستسلم".

بينما كتبت عبر حسابها بإنستجرام، قائلة: "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديدة لتسويق ألبومي لا تستسلم .. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقة جانبًا، كيّ تكون صفحتي مخصّصة لكلّ ما يتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ، ولكنّ لا شيء يكون إلّا إنّ شاء الله".