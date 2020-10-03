بشرى: مهرجان الجونة سيشهد إجراءات صحية صارمة

أكدت النجمة بشرى مدير العمليات بمهرجان الجونة السينمائي، والذي يقام بعد أيام على البحر الأحمر، أن المهرجان سيشهد إجراءات صحية صارمة فيما يتعلق بارتداء الكمامات داخل وخارج القاعات، وأن فريقا متخصص سوف يتابع على مدار الساعة تنفيذ كل التعليمات فى هذا الصدد. وقالت أن حضورها ومدير المهرجان انتشال التميمي فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي مؤخرا قد أعطى لهم خبرات كبيرة للإستفادة من التجربة الإيطالية فى تقديم عروض سينمائية فى ظل الجائحة. على جانب أخر، أشارت بشرى أن الصحفيين المصريين جزء من نجاح المهرجان منذ الدورة الأولى، وأنها والإدارة حريصون على الإستماع لأراء ومقترحات شركاء النجاح بشكل دوري. وأيضا:

وأعلن مهرجان الجونة السينمائي عن موضوعه الرئيسي وملصق دورته الرابعة، التي ستقام في مدينة الجونة هذا العام، ويحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة - المساحة الثقافية الفريدة من نوعها في المنطقة - فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء. واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.



على جانب أخر، أشارت بشرى أن الصحفيين المصريين جزء من نجاح المهرجان منذ الدورة الأولى، وأنها والإدارة حريصون على الإستماع لأراء ومقترحات شركاء النجاح بشكل دوري. وأيضا:

وأعلن مهرجان الجونة السينمائي عن موضوعه الرئيسي وملصق دورته الرابعة، التي ستقام في مدينة الجونة هذا العام، ويحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة - المساحة الثقافية الفريدة من نوعها في المنطقة - فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء. واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.

واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.

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