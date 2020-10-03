أريكة.. برنامج جديد لطلال سام

يستعد الفنان الكويتي الشاب طلال سام، لتقديم برنامج جديد على أنغامي، في تجربة جديدة يعتمد فيها على أن يستمع الجمهور( للبودكاست- محتوى صوتي) دون مشاهدته كمقطع فيديو.

"البودكاست" يحمل اسم "أريكة"، وفكرة البرنامج تعتمد على أن يجلس المتواجدون على أريكة ويتحدثون عن موضوع اجتماعي أو قضية متداولة.

ويستعد طلال لطرح حلقة جديدة كل سبت، والبرنامج من تقديم طلال سام وبيبي العبدالمحسن.

ويستعد الفنان الكويتي طلال سام، لطرح سلسلة من الأفلام القصيرة عبر إحدى المنصات الإلكترونية، من إنتاج شركة "بالمخبة" بعنوان "إكس".