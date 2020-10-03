محمد محيي: لا أعرف سبب تصنيفي بتقديم الأغاني الحزينة

أكد الفنان محمد محيي، أنه لا يعرف من السبب في تصنيفه بأنه يقدم أغاني حزينة، خاصة مؤخرا على الرغم من أنه قدم أكثر من عمل يحمل الطابع السعيد.
وفي حواره مع الإذاعية جيهان عبد الله ببرنامج "أجمد 7 الساعة 7"، استعاد محمد محيي أجواء إصدار أغنيته "قادر وتعملها" عام 2003، وقال إن المنتج نصر محروس تصرف بجرأة وشجاعة عندما قرر أن تكون "قادر وتعملها" الأغنية الرئيسية في ألبومه الغنائي، رغم كونها أغنية حزينة و"هارد روك"، واعترف بأنه شعر بالقلق من تأثير الأغنية المحتمل في إقبال الجمهور على الاستماع إلى باقي الـ"سي دي".
أغنية "قادر وتعملها" صدرت في ألبوم بنفس الاسم، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز، ولها فيديو كليب من إخراج نصر محروس تحتفظ به القناة الرسمية لشركة "فري ميوزك" بموقع يوتيوب.
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