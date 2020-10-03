وفاة الفنان نزار السامرائي إثر إصابته بأزمة قلبية

توفي الفنان العراقي الكبير نزار السامرائي، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 3 أكتوبر، عن عمر يناهز 69 عاما، في أحد المستشفيات، إثر إصابته بأزمة قلبية.

ونعت وزارة الثقافة العراقية، الفنان الكبير، وذلك في بيان صحفي، مقدمة تعازيها إلى الوسط الفني، وجاء في بيانها "كان الفنان المبدع نزار السامرائي من الفنانين الدؤوبين على تقديم العطاء في المسرح والتليفزيون والسينما طوال مسيرته الفنية الطويلة الممتدة لأكثر من نصف قرن، فضلًا عن إخلاصه، وتنويعه للأداء ومواكبته لأكثر من جيل فني".

نزار السامرائي ولد عام 1945 بمدينة الحلة بمحافظة بابل في وسط العراق وكان شغوفا في صغره بالرياضة والسينما معا، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وشارك في عدة أعمال تليفزيونية ومسرحية، وكانت مشاركاته السينمائية أقل، ومن بين أشهر أعماله: "سارة خاتون"، "عائد من الرماد"، "أسد الجزيرة"، وكان أخر ظهور له في مسلسل "غايب في بلاد العجايب"، والذي عرض هذا العام.