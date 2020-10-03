بعد حضوره حفل زفاف أمير شاهين.. عمرو دياب يتصدر تريند تويتر

تصدر الفنان عمرو دياب، تريند "تويتر" وذلك بعد حضوره حفل زفاف الفنان أمير شاهين، شقيق إلهام شاهين، وقد احيا الفقرة الأخيرة من الحفل.
وأظهرت الصور والفيديوهات الأولى من حفل زفاف أمير شاهين، حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والنجوم، على رأسهم شقيقته الفنانة إلهام شاهين، بالإضافة إلى النجوم: منة شلبي، هاني سلامة، هالة صدقي، هنا شيحة، لبلبة، هاني شاكر.
وظهرت الإعلامية بوسي شلبي في حفل زفاف أمير شاهين، بصحبة النجم محمد منير والنجمة منة شلبي والفنانة هالة صدقي، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.
كما ظهرت إيناس - شقيقة الفنانة إلهام شاهين- في حفل زفاف شقيقهما الفنان أمير شاهين، على عروسته (منة جاب الله)، المقام الليلة في أحد الفنادق بوسط القاهرة.
وتعد هذه إحدى المرات النادرة التي تظهر فيها إيناس شاهين، التي كانت الخطيبة الأولى للهضبة عمرو دياب، وأول قصة حب يعرفها، ولم تكلل بالزواج.
وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الحضور وتقديم التهنئة للعروسين منهم، الكينج محمد منير، النجمة يسرا، النجمة منة شلبى، وسمير صبرى، وليلى علوى، وداليا البحيرى، وهنا شيحة، وهالة صدقى، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وهانى رمزى، وهانى سلامة، ورانيا فريد شوقى، وبشرى، والمطرب محمد الشرنوبى، والإعلامية بوسى شلبى.
وكان أمير شاهين احتفل بخطوبته يوم 11 سبتمبر الماضي، فى حضور عدد نجوم الفن منهم شقيقته النجمة إلهام شاهين، والفنانة هالة صدقى وهنا شيحة، بحفل أقيم على شاطئ البحر بالساحل الشمالى.
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