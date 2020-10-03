أسما شريف منير تشوق جمهورها بتحدى جديد

كتبت أسما شريف منير ، رسالة تفاؤل وحماس لتشجع جمهورها من خلال حسابها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك ".

ونشرت صورة بالابيض والأسود وعلقت من خلالها قائلة :"صباح النور انا صحيت بدري النهارده علي ٤:٣٠ كده صليت الفجر و فطرت و قاعده بشتغل علي التحدي اللي هنعمله مع بعض ان شاء الله هقولكم امتي بالظبط قريب جدًا.

وأضافت :متحمسه اوي بجد و فرحانه انكم هتشركوني و هنشجع بعض، ربنا معانا و نغير حياتنا و نعالج صحتها و طاقتنا و علاقتنا بربنا و اللي حوالينا لأحسن صورة ممكنه..بحبكم.

وتابعت قائلة :عملت ليستت مزيكا علي انغامي بتاعت الشغل هسيبلكم لينك ليها في الكومنتس لو حبين تغيروا مودكم..إن شاء الله يكون انهارده و كل يوم حلو و زي ما بتتمنوا و اكتر".

يذكر أن أسما شريف منير شاركت مؤخرا والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات‎ ON، والذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان.

ونالت أسما شريف منير شهرة واسعة من خلاله صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك .