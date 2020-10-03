أسما شريف منير تشوق جمهورها بتحدى جديد

كتبت أسما شريف منير ، رسالة تفاؤل وحماس لتشجع جمهورها من خلال حسابها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك ".
ونشرت صورة بالابيض والأسود وعلقت من خلالها قائلة :"صباح النور انا صحيت بدري النهارده علي ٤:٣٠ كده صليت الفجر و فطرت و قاعده بشتغل علي التحدي اللي هنعمله مع بعض ان شاء الله هقولكم امتي بالظبط قريب جدًا.
وأضافت :متحمسه اوي بجد و فرحانه انكم هتشركوني و هنشجع بعض، ربنا معانا و نغير حياتنا و نعالج صحتها و طاقتنا و علاقتنا بربنا و اللي حوالينا لأحسن صورة ممكنه..بحبكم.
وتابعت قائلة :عملت ليستت مزيكا علي انغامي بتاعت الشغل هسيبلكم لينك ليها في الكومنتس لو حبين تغيروا مودكم..إن شاء الله يكون انهارده و كل يوم حلو و زي ما بتتمنوا و اكتر".
يذكر أن أسما شريف منير شاركت مؤخرا والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات ON، والذي انتهى عرض آخر مواسمه قبل بداية شهر رمضان.
ونالت أسما شريف منير شهرة واسعة من خلاله صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك .
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