ياسمين صبرى تستمتع بقهوة الصباح في الطائرة.. شاهد

شاركت الفنانة ياسمين صبرى جمهورها صورة جديدة عبر موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهرت ياسمين صبري أثناء وجودها داخل الطائرة وهى ممسكة بفنجان قهوة مرتدية جامب سوت چينز ، وكتبت معلقة على صورتها "good morning “

يشار إلى أن أحمد أبو هشيمة، عقد قرانه على ياسمين صبري، في أبريل الماضي بحضور أفراد الأسرتين، خلال حفل محدود تزامنا مع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبرى كان من خلال مسلسل "فرصة تانية" وشاركها فى بطولته أحمد مجدى ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقص عادل.

وشاركت ياسمين صبري بمسلسل "حكايتي" هو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك في بطولته ياسمين صبري ووفاء عامر وإدوارد وأحمد صلاح حسني وأحمد حاتم وأحمد بدير وغيرهم.