رانيا منصور تتألق بإطلالة جريئة تبرز نحافتها

نشرت الفنانة رانيا منصور، مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة وجذابة تكشف جمالها.

وحازت صورها إعجاب العديد من متابعيها عبر الإنستجرام وجاءت بعض التعليقات كالاتي :

جميلة بجد

ربنا يحفظك بتاخدى العقل

مبينة نحيفة كتير

وتشارك رانيا منصور في مسلسل إسود فاتح وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يناقش القضايا العصرية، بطولة نخبة من الفنانين من بينهم هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.

يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية "بدلة جديدة" مع شريف سلامة.

الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبى وقسمتك" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.