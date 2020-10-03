خاص:تفاضيل أول فيلم وثائقي عن مشوار منتخب الكويت لكرة القدم في الألعاب الأولمبية

هاني عبد الصمد من نجوم الإخراج في المسرح الكويتي، وحققت العديد من أعماله المسرحية نجاحات ملحوظة خلال فترة عروضها في السنوات الأخيرة، ويستعد المخرج الكويتي لتنفيذ مشروع فني جديد بعدما توقفت العديد من الأعمال المسرحية نتيجة أزمة كورونا.

تأجيل عروض مسرحية "لوسي والعجوز" بسبب أزمة كورونا

هاني عبد الصمد المخرج والمؤلف الكويتي كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن مصير عروض بعض الأعمال المسرحية التي كان من المقرر أن يتم استئناف عروضها في أكثر من دولة عربية إلا أن أزمة كورونا تسببت في منع ذلك فقال: "كان من المقرر تنفيذ عروض جديدة لمسرحية (لوسي والعجوز) في أكثر من دولة عربية لكن أزمة كورونا تسببت في منع تنفيذ هذه العروض، وحاليا جميع المشاريع تم وقفها الى حين الانتهاء من هذه المرحلة"، ويشارك في بطولة مسرحية "لوسي والعجوز" كل من عبدالله بهمن، وكفاح الرجيب، وفهد الخياط، والطفلة ملك، والعمل من تأليف وإخراج هاني عبد الصمد.

هاني عبد الصمد: بدأنا نستعد لأعمال مسرحية تعرض بعد كورونا

هاني عبد الصمد أوضح كذلك أنه ليس مع عودة العروض المسرحية في هذا التوقيت بسبب أزمة كورونا وأن العروض المسرحية تحتاج إلى تنظيم فقال: "من الممكن بالتأكيد عودة العروض المسرحية بشكل جزئي لكن أيضا هناك خطورة بسبب تجمهر الجمهور بالدخول والخروج فلذلك الفكرة تحتاج إلى تنظيم على أعلى مستوى من أجل ضمان سلامة الحضور"، وأضاف هاني عبد الصمد: "هناك أكثر من مسرحية نستعد لها منها بوليسي وكوميدي، وعمل آخر مخصص للأطفال سوف نبدأ التحضير لهم لفترة ما بعد كورونا".

فيلم وثائقي عن مشوار منتخب الكويت لكرة القدم في الألعاب الأولمبية

هاني عبد الصمد أكد كذلك على استعداده لتنفيذ مشروع فيلم وثائقي عن مشاركات المنتخب الكويتي لكرة القدم في العديد من الفعاليات الرياضية العالمية فقال: "لا يزال التحضير قائم حاليا لتنفيذ فيلم وثائقي عن مشاركات منتخب الكويت لكرة القدم في الألعاب الأولمبية أعوام 1980، و 1992 ، و2000، وسوف يكون هذا الفيلم بداية مشواري مع هذه النوعية من الأعمال، وسوف نبدأ تصوير العمل في نهاية شهر أكتوبر، وحاليا نضع اللمسات الأخيرة له بعد الاتفاق مع فريق العمل بالكامل وسيكون نقله في الافلام الوثائقيه الرياضية ونطلب من الله التوفيق"، هاني عبد الصمد قدم خلال مسيرته العديد من الأعمال المسرحية التي قام بإخرج وتأليف العديد منها، والتي من أهمها مسرحية "السرداب العجيب"، و"مدينة الفئران".