وفاة الفنان العراقي نزار السامرائي بعد إصابته بأزمة قلبية

وفاة الفنان العراقي نزار السامرائي حيث نعت نقابة الفنانين العراقيين الممثل نزار السامرائي الذي وافته المنية في العاصمة بغداد عن عمر ناهز 75 عاما، فيما أشار أصدقائه الى أن سبب وفاته اصابته بنوبة قلبية عقب أزمات صحية عانى منها في السنوات الأخيرة من حياته.

وفاة الفنان العراقي نزار السامرائي

نقابة الفنانين العراقيين رثت نزار السامرائي عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك في بيان كتبت فيه :"رحيل الفنان نزار السامرائي الذي وافته المنية (ليل أمس) سائلين المولى عز وجل الرحمة والغفران والخلود لروحه والصبر والسلوان لذويه واهله واصدقائه وزملائه ، انا لله وانا اليه راجعون ."

ونعى الراحل عدد من الفنانين العراقيين عبر حسابات السوشيال ميديا بكلمات وداعية مؤثرة و بينهم محمود أبو العباس وعبد الستار الربيعي وصبري الرماحي ونزار شهيد الفدعم ومهند الهادي.

معلومات عن نزار السامرائي

نزار السامرائي ولد عام 1945 في مدينة الحلة بمحافظة بابل في وسط العراق، وبرزت مواهبة الفنية والرياضية منذ صغره.

انطلق في مشواره الفني مع المسرح عام 1966 حيث شارك صادق الأطرقجي وطعمة التميمي وفخر العقيدي وهدية الخالدي بطولة مسرحية (بيت أبو كمال) ليقدم بعدها حوالي خمسين مسرحية.

لمع نجمه من خلال المشاركة في عشرات المسلسلات والسهرات التلفزيونية منها (عطارد) و(البديل) و(عندما تُسرق الأحلام) و(فتاة في العشرين) و(وجهة نظر) و(دائما نحب) و(فاتنة بغداد) و(أيوب) و(عائد من الرماد).

كما شارك بقرابة 20 فيلما وابرزها (بيوت في ذلك الزقاق) و(الملك غازي) و(القادسية) و(يوم آخر) و(الباحثون) و(الحدود الملتهبة) و(صخب البحر) و(بغداد خارج بغداد) كما كانت له تجربة بالسينما المصرية في فيلم (عيون لا تنام) أمام فريد شوقي وأحمد زكي ومديحة كامل، إضافة لخوضه تجربة الإخراج في أكثر من عمل.

يشار الى ان الراحل مارس كرة القدم لاعباً محترفاً في صفوف نادي بابل الرياضي، ووصل إلى المنتخبات المدرسية والشبابية قبل أن يتفرغ للفن كلياً.