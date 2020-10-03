أحمد السقا عن محمد هنيدي: أحد رموز جيلنا ومنة شلبي تصف الأول بـ "ساموراي"

أحمد السقا في الجزء الثاني من الحلقة التي حل فيها ضيفا على برنامج "معكم" المعروض على قناة "cbc" والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، تحدث في الحلقة عن علاقته القوية بالفنان محمد هنيدي، وكذلك الفنانة منة شلبي، كما تحدث عن العديد من المواقف الكوميدية التي جمعته مع أصدقائه في الوسط الفني.

أحمد السقا يكشف عن علاقته القوية بالفنان محمد هنيدي

أحمد السقا أكد في لقائه في برنامج "معكم" علاقته القوية بالفنان محمد هنيدي والذي يعتبره أحد رموز جيله، فقال عنه: "محمد هنيدي بالنسبة لنا رمز، فهو قائدنا وشاهدتي مجروحة فيه، وله مقام كبير، ولا استطيع أن اتجاوز معه في أي شيء".

الفنان محمد هنيدي والفنانة منة شلبي تحدث كل منهم كذلك عن الفنان أحمد السقا من خلال مكالمة هاتفية أكد الثنائي فيها على علاقتهما القوية به.

منة شلبي تتحدث عن اللقب الذي أطلقته النجمات على أحمد السقا

منة شلبي تحدثت في المكالمة الهاتفية عن طريقة تعامل أحمد السقا مع زميلاته حيث أوضحت أنها أطلقت عليه لقب "ساموراي" وهو اللقب الذي يطلق على المحاربين القدماء في اليابان، وذلك بسبب المسؤولية التي يشعر بها تجاه زميلاته وأنه المسؤول عن حمايتهن فقالت: "أحمد السقا منذ فترة طويلة لا التقي به بسبب تواجده المستمر في الساحل الشمالي، لكن بالنسبة للتعامل معه فأنا أعتبره أخي فهو دائما يقف بجورانا ويحمي جميع زميلاته اللاتي يعملن معه، لذلك أطلقت عليه مدام ناهد نصر الله لقب (ساموراي)، وبعد ذلك أنا وزميلاتي أطلقنا عليه نفس اللقب بسبب تعامله معنا فهو دائما يشعرنا بأنه الشخص الذي يحمينا".

منة شلبي: هناك وجه آخر لا يعرفه الكثير عن أحمد السقا

منة شلبي كشفت كذلك عن وجه آخر لا يعرفه الجمهور عن أحمد السقا بطل أفلام الحركة حيث أوضحت أن هناك جزء رومانسي وشاعري فيه يظهر في بعض الأوقات أثناء العمل، وأنه من النجوم القادرين على الحفاظ على نجوميتهم بشكل مستمر فقالت: "أحمد ورث الجدعنة من والده، فأنا علاقتي بأحمد السقا لم تبدأ من خلال العمل بل هناك علاقة أسرية تجمعنا منذ الطفولة، وهناك وجه لا يعرفه الكثير من الناس عن أحمد السقا، ففي بعض الأوقات أثناء التصوير يصدمنا ويبدأ في إلقاء أبيات من الشعر، مما يتسبب في استغرابنا، فنجم أفلام الأكشن لديه وجه آخر شاعري ورومانسي"، وأضافت منة شلبي أحمد السقا لا يتغير وإذا حدث ذلك فهو للأفضل، لأنه شخص مثال للنجومية، وكذلك محبوب بشكل واضح بين زملائه".

أحمد السقا يشارك في السباق الرمضاني القادم حيث يتعاون مع الفنان أمير كرارة من خلال مسلسل "نسل الأغراب"، الذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.