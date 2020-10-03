محمد رمضان يشعل حفله في مصر بحضور النجوم ...بالصور

محمد رمضان أشعل حفله الغنائي في منطقة زايد بمصر، والذي حضره العديد من نجوم الوسط الفني والرياضي، وقدم محمد رمضان العديد من الفقرات الغنائية والاستعراضية في الحفل الكبير.

محمد رمضان يشعل حفله بمنطقة زايد في مصر

محمد رمضان النجم المصري أحيا حفلاً غنائياً في مدينة زايد، وتحديدا في أحد الأماكن المعروفة بالمدينة، وقدم محمد رمضان في الحفل مجموعة من أشهر الأغاني التي كانت سببا في شهرته، وحظي أيضا باستقبال حافل من قبل الجمهور.

ومن الأغاني التي قدمها النجم المصري أغنية "نمبر وان"، وأغنية "يا حبيبي" الذي شارك في غنائها مع النجم العالمي ميتغ غيمس، وتألق كذلك في العديد من الاستعراضات الراقصة مع فرقته على المسرح.

النجوم في حفل محمد رمضان في زايد

محمد رمضان حضر حفله العديد من النجوم في مقدمتهم الفنانة غادة عادل، ونجم السابق لمنتخب مصر لكرة القدم عماد متعب وزوجته يارا نعوم، والنجم محمد زيدان، وقد كشف محمد رمضان عن حفله من خلال رسالة قصيرة كتبها عبر حسابه على "انستجرام" أوضح فيها انتهائه من آخر البروفات التي كان يستعد لها فكتب في رسالته: "انتهيت أمس من البروڤة الأخيرة .. وميعادي انهاردة ٩مساءً في الشيخ زايد"، ونشر العديد من فيديوهات الحفل على خاصية "الاستوري" عبر حسابه على "انستجرام".

أحدث الأعمال التي يستعد محمد رمضان لإطلاقها خلال الفترة القادمة

"الدبابة" دوت الخليج أحدث الأغاني الجديدة التي يستعد الفنان محمد رمضان لإطلاقها خلال الفترة القادمة، وهي الأغنية التي أثار الفيديو الدعائي لها جدلا واسعا بسبب هجوم محمد رمضان على الفنان أحمد الفيشاوي الذي يستعد هو الآخر لإطلاق أغنية "نمبر تو" التي اعتبرها البعض هجوما وسخرية من أغنية محمد رمضان الشهيرة "نمبر وان".

محمد رمضان أطلق خلال الأسابيع الماضية أغنية "يا حبيبي" والتي تعاون فيها مع النجم العالمي ميتغ غميس، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا عبر القناة الرسمية لمحمد رمضان على "يوتيوب" وبلغت عدد مشاهدات الأغنية حتى الآن أكثر من 21 مليون مشاهدة، ويعتبر مسلسل "موسى" هو العمل الدرامي الجديد الذي يستعد محمد رمضان للمشاركة به في شهر رمضان القادم، والذي يتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من النجوم في مقدمتهم الفنان باسنم سمرة، و ياسمين رئيس، وشيرين رضا، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.