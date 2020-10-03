نسمة محجوب تطرح أحدث أغانيها ”كل شمس وليها ضل”

طرحت المطربة نسمة محجوب، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "كل شمس وليها ضل" على طريقة الفيديو كليب من إخراج "عمر المهندس"، مساء أمس الجمعة عبر القناة الخاصة بها علي موقع الفيديوهات الشهر يوتيوب، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي.

أغنية "كل شمس وليها ظل" كلمات "عادل العش"، ألحان وتوزيع "سارى هانى"، ‎تم التسجيل باستوديو "Key 66 Productions"، كمانجة "محمد مدحت - إسلام التوني"، ‎ماستر "ستريكى ماسترينج"، ‎إدارة "إنجى نظيف"، ‎إدارة أعمال نسمة محجوب "ماجد مكرم - مودرن تاتش انترتينمنت"، كيبورد "شادي الحلواني"، جيتار "زاكو - عمر أحمد"، باص جيتار" محمد العشري"، إيقاع "حسين المليجي - محمد شبل"، درامز "سامح شعبان".

جدير بالذكر أن الفنانة الشابة نسمة محجوب ارتبطت بالفنون منذ طفولتها، حيث بدأت الغناء فى العاشرة من عمرها، ثم إلتحقت بالتدريب في الأوبرا لمدة 7 سنوات ، وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات إلى جانب إجادتها العزف على البيانو، جاءت انطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية من خلال الاشتراك ببرنامج غنائى لاكتشاف المواهب، حيث حصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية مع عدد من المشاركين من دول عربية مختلفة، بعدها نجحت فى تحقيق انتشار فني واسع.