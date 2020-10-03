شاهد.. أحمد فلوكس: أنا ابتديت من الصفر وبحاول أنصح الشباب على السوشيال ميديا

حل الفنان أحمد فلوكس، ضيفا على موقع "دوت الخليج" يوم الخميس الماضي، للحديث عن أعماله الفنية وتفاصيل حياته الشخصية التي أثارت الجدل مؤخرًا.

وقال فلوكس، خلال الندوة: "فيه حاجات كتير كتبتها الناس فهمتها غلط لأنهم بياخدوها من المنطلق بتاعهم دا.. انا بكتب خواطر بس كل واحد بيحب يحط لمسة الإبداع بتاعته".

وتابع قائلًا: "انا اللي بأثر على السوشيال ميديا، مش هي اللي بتأثر عليا .. احنا في زمن صعب شوية .. فبحاول أكتب حاجات تفيد الناس .. أنا ابتديت من الصفر واشتغلت حاجات كتير .. فلازم أقول للشباب خبرة الحياه .. يمكن طريقتي في المشاكل مبتعجبش بعض الناس ف بقيت أحولها لكتابة".

كما أضاف: "ولما بوجه رسالة لحد بقول .. أنا بني آدم على فكرة وبسمع من الناس اما بينصحوني .. السوشيال ميديا اسمها مواقع التواصل الإجتماعي لازم يبقى فيه تواصل مش اننا نشتم بعض ونهين بعض".

يذكر أن كتب فلوكس، مؤخرًا عبر حسابه على الإنستجرام: ‏الحب عند الرجاله خصوصا لو رجاله بمعني الكلمه بيكون مصدر القوه اللي بيعيش بيها و السكينه او الخنجر اللي ممكن تموته .. هتحب يعنى هتضعف .. بس الحكمه انك تلاقي الشخص اللي يحترم ضعفك "وميجيش عليه".

وتابع قائلًا :"يشوف ضعفك في حضنه قوه حب منك ليه مش انك ضعيف .. يعرف انك بتحبه قوي لدرجه انوا يشوف الطفل اللي جواك في حضنه مش الاسد اللي بيوريه للدنيا".

بينما إختتم حديثه: "الحب ده اجمل حاجه في الدنيا و لما الراجل يحب ست بجد بيكون طفل في حضنها و اسد في وش اي حد بيجي ناحيتها ..فلازم تكون قبل حبيبتوا امه ... تحيه لكل ست عارفه معني كلمه ان الراجل بيحبها".