باس رأس نجيب ساويرس.. محمد رمضان يحذف الصورة بعد الجدل

وقام محمد رمضان، بحذف الصورة سالفة الذكر، بعد ساعات من مشاركته لها عبر أنستجرام، والتي تسببت في اشتعال حالة الجدل حولها.

يأتي ذلك بعد الحفل الذي أحياه محمد رمضان، ليلة أمس الجمعة 2 أكتوبر في مدينة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من جمهوره، وفي مقدمتهم رجل الأعمال نجيب ساويرس.

حالة كبيرة من الجدل، أثيرت في الساعات الماضية بعد الصورة التي شاركها، من خلال خاصية القصص (ستوري) عبر حسابه الرسمي على تطبيق أنستجرام، من حفله الذي أحياه أمس الجمعة، والتي ظهر فيها وهو يُقبل رأس، الذي كان يقف له أسفل المسرح.

وفي المقابل، نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس تويتة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب فيها: «محمد رمضان = مايكل جاكسون مصر .....نمبر ١».