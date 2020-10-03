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باس رأس نجيب ساويرس.. محمد رمضان يحذف الصورة بعد الجدل

فن ومشاهير تبليغ
باس رأس نجيب ساويرس.. محمد رمضان يحذف الصورة بعد الجدل
باس رأس نجيب ساويرس.. محمد رمضان يحذف الصورة بعد الجدل
حالة كبيرة من الجدل، أثيرت في الساعات الماضية بعد الصورة التي شاركها الفنان محمد رمضان، من خلال خاصية القصص (ستوري) عبر حسابه الرسمي على تطبيق أنستجرام، من حفله الذي أحياه أمس الجمعة، والتي ظهر فيها وهو يُقبل رأس رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي كان يقف له أسفل المسرح. 
وقام محمد رمضان، بحذف الصورة سالفة الذكر، بعد ساعات من مشاركته لها عبر أنستجرام، والتي تسببت في اشتعال حالة الجدل حولها. 
يأتي ذلك بعد الحفل الذي أحياه محمد رمضان، ليلة أمس الجمعة 2 أكتوبر في مدينة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من جمهوره، وفي مقدمتهم رجل الأعمال نجيب ساويرس.

وفي المقابل، نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس تويتة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب فيها: «محمد رمضان = مايكل جاكسون مصر .....نمبر ١».

وكان قد حقق كليب "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 21 مليونا و415 ألف مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الجاري. 

ويشارك محمد رمضان في الغناء بالكليب المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا. 

الكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك. 

على صعيد آخر، بدأ محمد رمضان التحضير لمسلسل "موسى" الذي سينافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل مع المخرج محمد سلامة والشاعر ناصر عبد الرحمن.

يُذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" والذى شارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.

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