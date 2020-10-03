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بعد تألقه أمس.. محمد رمضان يشارك بصور من فقرات الحفل

فن ومشاهير تبليغ
بعد تألقه أمس.. محمد رمضان يشارك بصور من فقرات الحفل
بعد تألقه أمس.. محمد رمضان يشارك بصور من فقرات الحفل
نشر الفنان محمد رمضان عدة صورة له من حفله الذي أحياه أمس الجمعة خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

حازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى:

بالتوفيق - مشاء الله - منور يا نجم

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وكان كليب "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان حقق 21 مليونا و415 ألف مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الماضي. 

ويشارك محمد رمضان في الغناء بالكليب المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا. 

الكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك. 

على صعيد آخر، بدأ محمد رمضان التحضير لمسلسل "موسى" الذي سينافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل مع المخرج محمد سلامة والشاعر ناصر عبد الرحمن.

يُذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" الذى شارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.

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