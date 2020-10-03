بعد قليل.. بث مباشر للفنانة منة فضالي في ضيافة دوت الخليج

تحل الفنانة منة فضالى، بعد قليل ضيفة على موقع دوت الخليج في بث مباشر على الحساب الرسمي لموقع دوت الخليج على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام.

وتكشف منة فضالى في اللقاء تفاصيل أحدث أعمالها الفنية فيلم "زنزانة 7".

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.