أحمد سعد يحصد 2.7 مليون مشاهدة بـ فيديو كليب «بصرة»

حققت أغنية «بصرة» لـ الفنان أحمد سعد، 2 مليون و750 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في 14 سبتمبر الجاري، لتقترب من المليون مشاهدة الأولى بعد 3 أيام من طرحها.

أغنية «بصرة» لـ أحمد سعد، من كلمات: مصطفى حسن، وألحان: سامح كريم، وتوزيع: إلهامي وأدهم دهيمة، وتقول كلمات الأغنية:

كلنا زي بعض بصره كلنا على بعض سماسره عيان بيشيل ف ميت هيفيد بإيه يا حسره

كلنا زي بعض بصره كلنا على بعض سماسره عيان بيشيل ف ميت هيفيد بإيه يا حسره

محتاجين عمليات تجميل داخليه شفط غل و تكبير مخ وزرع قلب وتسليك نيا

يا ناس الدنيا ساطله الناس يا ناس الدنيا ساطله الناس

يا ناس الدنيا ساطله الناس من غير شرب ولا أنفاس