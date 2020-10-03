معرض بكين الدولي للكتاب يعقد افتراضيا للمرة الأولى في تاريخه

بكين ـ العمانية :

افتتح معرض بكين الدولي الـ27 للكتاب، والذي يعقد هذا العام وللمرة الأولى افتراضيا، وذلك منذ انطلاقه في عام 1986، وسيقدم المعرض أول منصة من نوعها لشراء حقوق التأليف والنشر عبر الإنترنت وتسمى بـ (رابط الحقوق).وسيتم تطبيق تقنيات مثل 5 جي في المعرض، للأنشطة الثقافية والفعاليات المهنية والبث المباشر عبر الإنترنت.

وقام حوالي 1400 عارض من 97 دولة ومنطقة بالتسجيل في المعرض عبر الإنترنت، وحملوا أكثر من 38 ألفا من الكتب ذات حقوق النشر المحلية والأجنبية، كما سيتم تنظيم أكثر من 700 نشاط افتراضي وفعلي خلال المعرض، بما في ذلك منتدى نشر دولي ومعرض حول الثقافة والفن الكوبي، حيث إن كوبا هي ضيف شرف للدورة السابع والعشرين للمعرض.

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