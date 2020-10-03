“إشراقات ثقافيّة” يقدّم أمسية افتراضيّة بعنوان “كتب وقرّاء”؛ في جزئه الرابع

صلالة ـ الوطن:

حرصا على تسليط الضّوء على روايات حديثة العهد لكتّاب عمانين وعرب معاصرين، ومتابعة التطوّر السّردي الحديث، أقام مجلس إشراقات ثقافيّة؛ أمسية قراءات بعنوان “كتب وقرّاء” (الجزء الرابع) احتفالا ببعض الإصدارات الحديثة لكتّاب مهمّين؛ كالأديب التونسي نصر سامي، وكتّاب من السلطنة من بينهم علي كفيتان وطفول سالم. وقد أدار الأمسية الكاتب إبراهيم بن علي الشيباني. وتمّت مناقشة ثلاث كتب أدبية؛ الأولى وهي رواية بعنوان: العطّار للأديب التّونسي نصر سامي، وقد قدّمتها الكاتبة مفيدة جاء بالله؛ حيث إنها صنّفتها ضمن أدب الرحلات باعتبارها رحلة بين الجسد والصوفية، بين الشعر والنثر، كما تناولت فيها إشكالات وتساؤلات عدة ومنها: هل يكتمل حضور الإنسان في العالم بجسده أم هناك عوالم أخرى يطرقها؟ وهل التصوف طريق من طرق تحقق اللذة أم هو مجرد شرود عن الدنيا؟ وهل أن اكتمال اللذة خروج عنها وتجاوز لها أم أنها هدف بذاته. أمّا الكتاب الثاني فكان بعنوان “في قلب أختي يسكن مسعود القزم” للكاتبة طفول سالم، وقد قدّمتها الكاتبة ثمنة هوبيس الجندل؛ وقد ذكرت كونها مجموعة قصصيّة ضمّت 16 قصة قصيرة. ونوّهت بأنّ الكاتبة نجحت في خلق عالم عجائبي يتداخل فيه الواقع بالخيال. تتحرك فيه الشخصيات باتساق وانتظام. اعتمدت الكاتبة عدة أدوات من تقنية القصة القصيرة،؛لإيصال فكرتها للقارئ.

ثمّ اختتم الحوار بقراءة في رواية “ظفار الإلهام الأبدي” للكاتب علي كفيتان، وقد قدّمته الكاتبة التونسية دلندة الزغيدي، وكانت قراءة بعنوان “رواية ظفار الإلهام الأبدي بين الذاتية والتوثيق”، طرحت الكاتبة من خلال قراءتها مسألة إن كان الكتاب قد اقتصر على عرض سيرة المؤلف وذكرياته أم إنه تجاوز ذلك ليسلط الضوء على جوانب أخرى غير لصيقة بما هو ذاتي محض. هذا وقد امتزجت الأمسية بنفحات نثريّة ومداخلات وأسئلة لامست الحسّ الفنّي الإبداعي لدى الضّيوف ورؤاهم الخاصّة في المجال الأدبي المعاصر.