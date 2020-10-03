ريهام سعيد تطلب الدعاء لوالدتها وتنشر صورتها:"خضعت لعملية بالمخ وواجهت مضاعفات كثيرة"

ريهام سعيد الإعلامية المصرية أثارت قلق جمهورها على الحالة الصحية لوالدتها وذلك بعدما واجهت الأخيرة مضاعفات على أثر خضوعها لعملية جراحية في المخ، وطلبت ريهام سعيد من جمهورها الدعاء لها.

والدة ريهام سعيد خضعت لعملية في المخ

ريهام سعيد نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة لوالدتها طلبت من خلالها مساندة متابعيها وجمهورها وذلك بسبب الأزمة الصحية التي تواجهها والدتها في هذه الفترة حيث خضغت لعملية جراحية لاستئصال ورم في المخ، وقد واجهت والدة الإعلامية المصرية نتيجة هذه العملية مضاعفات خطيرة مما جعل ريهام سعيد تطلب الدعاء لها من أجل تجاوز هذا الوضع الصحي الصعب فكتبت ريهام سعيد تعليقا على الصورة التي نشرتها: "ارجو الدعاء لامي ربنا يشفيها شالت ورم من المخ و حصل مضاعفات كتيرة".

A post shared by (@rehamsaidofficial) on Oct 2, 2020 at 3:37pm PDT

النجوم يساندون ريهام سعيد في أزمة مرض والدتها

ريهام سعيد عبرت كذلك عن حبها لوالدتها ووجهت كذلك نصيحة لمتابعيها ولكل شخص لديه خلافات مع والدته بأنه يجب عليه أن يعيد التفكير، لكون هذه المواقف تتسبب في الندم بعد ذلك فكتبت: "كل واحد بيزعل مامته او بيتخانق معاها بلاش لما بيمرضوا او بيصيبهم مكروه بتحس أن الوقت اللي تضايقت فيه او ضيعته في خناق خساره كبيرة، بحبك يا أمي"، وقد علق العديد من النجوم على ما نشرته الإعلامية المصرية منهم الفنانة إيمان العاصي التي دعت بشفاء والدة ريهام سعيد، وكذلك الفنانة بدرية طلبة، والإعلامية مريم أمين، وميرهان حسين، وغنوة محمود، ومنة فضالي، وهايدي كرم، وقد وجهت ريهام سعيد الشكر لكل من ساندها في هذه الأزمة.

ريهام سعيد تشارك في عمل درامي جديد

ريهام سعيد نشرت خلال الأيام الماضية صورة من كواليس تصويرها أحد الأعمال الدرامية التي لم تكشف عن أي تفاصيل تخصها حتى الآن، حيث اكتفت فقط بالتأكيد عن مشاركتها في مسلسل جديد وعلقت على الصورة التي نشرتها قائلة: "يا رب المسلسل يعجبكم"، وكانت الإعلامية المصرية قد أوضحت أنها تستعد للمشاركة في مسلسل جديد وذلك بعد آخر عمل شاركت به وهو مسلسل "ستات قادرة" مع كل من الفنانة عبير صبري، ونجلاء بدر، والذي تم عرضه في عام 2016.

ريهام سعيد قد أكدت خلال الفترة الماضية على رغبتها في عدم تكرار الأزمات التي وقعت بها خلال السنوات الماضية وأنها سوف تهتم أكثر بنفسها وحياتها الشخصية وسوف تبتعد عن أي صراعات فقالت: "للتصحيح هابطل اعمل مشاكل بإني ادخل نفسي في حاجات و ادافع عن ناس و أنا مش طرف باعتقادي أني بقول الحق و في الآخر البس أنا كلمة الحق بتزعل، مش هاصلح الكون اكتشفت ان ده مش صح اهتم بنفسك و مالكش دعوه بمشاكل غيرك".