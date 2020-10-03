"طائرة خاصة ويخت"..شاهدوا ياسمين صبري تستعرض ممتلكاتها

ياسمين صبري الفنانة المصرية عادت من جديد للظهور مع زوجها رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة، بينما خطفت كذلك الأنظار بصورة جديدة على متن طائرتها الخاصة والتي يبدو أنها تستعد لقضاء إجازة جديدة في إحدى المناطق السياحية.

ياسمين صبري على متن طائرتها الخاصة

ياسمين صبري نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة جديدة لها على متن طائرتها الخاصة، والتي يبدو أن ذاهبة بواسطتها إلى أحد الأماكن السياحية، وعلقت ياسمين صبري على صورتها بشكل مختصر قائلة: "صباح الخير"، الفنانة المصرية قد نشرت كذلك على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" جولة بحرية لها على متن أحد اليخوت، ولم تكشف ياسمين صبري على المكان الذي تتواجد فيه وهل معها زوجها رجل الأعمال احمد أبو هشيمة أم لا.

A post shared by (@yasmine_sabri) on Oct 3, 2020 at 3:06am PDT

ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة في صورة جديدة

ياسمين صبري قد نشرت صورة جديدة أيضا تجمعها مع زوجها أحمد أبو هشيمة وذلك عبر حسابها على "انستجرام"، ويأتي هذا الظهور بعد فترة طويلة لم تنشر خلالها الفنانة المصرية اي صورة تجمعها مع زوجها الذي أثار جدلا واسعا بعدما قدم لزوجته هدية باهظة وهي سيارة ماركة رولز رويس "كابروليه"، وقد تم تداول بعض الوثائق التي كشفت سعر السيارة الجديدة والذي وصل إلى 10 مليون جنيه، مما تسبب في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرضت ياسمين صبري وزوجها للانتقادات والسخرية أيضاً بسبب تسريب الوثيقة، في حين وجه البعض انتقاداتهم إلى مسربي الوثيقة بحجة الكشف عن اختراق الخصوصية بالإضافة إلى كشف بعض المعلومات الشخصية عنهما بدون علمهما.

A post shared by (@yasmine_sabri) on Oct 2, 2020 at 1:51pm PDT

ياسمين صبري وسلمى رشيد تظهران بفستان واحد

ياسمين صبري تنشر بشكل مستمر بعض من صور إجازتها التي تقضيها مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، كما ظهرت كذلك في العديد من الإطلالات المميزة لكن تسببت إحدى الصور التي نشرتها الفنانة المصرية في إثارة جدل بسبب ارتدائها نفس الفستان الذي ظهرت به النجمة المغربية سلمى رشيد في فيديو كليب جديد يحمل عنوان "شلونج"، كما عادت ونشرت سلمى رشيد صورة للفستان مما تسبب في ردود فعل واسعة من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث علق العديد منهم على صورة الفنانة سلمى رشدي وأكدوا أن الفستان الذي ترتديه هو نفس الفستان الذي قامت ياسمين بنشر صورتها به، و رغم المقارنات التي وضعها بعض المتابعين حول أي من النجمتين أفضل في إطلالتها، لكن يبدو أن النجمة المغربية أرادت بنشر صورتها التأكيد على أنها قامت بارتدائه قبل الفنانة ياسمين صبري بدليل إطلاقها لأغنية "شلونج" مع المطرب العالمي دون بيغ، وظهورها في الكليب الجديد بهذا الفستان.