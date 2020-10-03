صورنجوم سوريا في مراسم عزاء الفنان السوداني ياسر عبد اللطيف

ياسر عبد اللطيف الفنان السوداني الذي رحل خلال الأيام الماضية ونعاه العديد من نجوم سوريا و حرص بعضهم كذلك على تنظيم عزاء له في العاصمة السورية دمشق وكان في مقدمة الحاضرين للعزاء الفنان غسان مسعود.

غسان مسعود يتقدم نجوم سوريا في عزاء الراحل ياسر عبد اللطيف

ياسر عبد اللطيف نظم عزاءه زملاء دفعته وكذلك أساتذته في معهد الفنون المسرحية حيث أنه درس المسرح في سوريا، وقد أقيم العزاء في أحد الأماكن في العاصمة دمشق، وكان من أبرز النجوم الذين تواجدو في العزاء الفنان الكبير غسان مسعود و الفنان وائل رمضان، وقاسم ملحو وزوجته الفنانة أمال سعد الدين، بينما تواجدت كذلك الفنانة شكران مرتجى التي بكت في عزاء الفنان الراحل، بينما حاولت الفنانة أمل عرفة مساندتها حيث نشرت تعليقا على صورة تم تداولها من العزاء فكتبت أمل عرفة: "كل العزاء لعائلة الممثل الزميل ياسر عبد اللطيف من السودان الشقيق .. دفعة ياسر وأستاذهم ( غسان مسعود) بارك الله فيكون وشكران مسكت إيدي كتير بالفرح والحزن يارب ما إمسك إيدا إلا بالفرح والنجاح".

صدمة في الوسط الفني السوري برحيل ياسر عبد اللطيف

ياسر عبد اللطيف توفي منذ يومين وقد تسبب رحيله في صدمة في الوسط الفني السوري حيث أن الفنان السوداني الراحل كان من النجوم الذين شاركوا في العديد من الأعمال الدرامية السورية، كما أنه كذلك أحد طلاب معهد الفنون المسرحية في سوريا وقد كان كل من الفنان قاسم ملحو وشكران مرتجي وباسم ياخور زملائه في نفس الدفعة التي تخرجت عام 1993 وبدأ بعد ذلك الفنان ياسر عبد اللطيف في تدريس مادة التمثيل بالمعهد حتى غادر سوريا في عام 2009، وقد نعى الفنان الراحل مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنان تيم حسن الذي نشر عبر حسابه على "تويتر" تدوينة نعى فيها الفنان الراحل فكتب: "رحم الله ياسر عبد اللطيف تعازي لأسرته ولمحبيه وللسودان الحبيب، عاش في بلده سوريا طالبآ واستاذآ في معهدنا العالي للفنون المسرحية فممثلآ قديرآ محبوبآ ومحترمآ من الجميع ... البقاء لله".

أهم أعمال الفنان الراحل ياسر عبد اللطيف

ياسر عبد اللطيف قد واجه نزيف حاد في المخ مما تسبب في نقله إلى إحدى مستشفيات العاصمة السودانية الخرطوم لكنه تم الإعلان عن وفاته عن عمر يناهز الـ50 عاما، وقدم الفنان الراحل خلال مسيرته الفنية مجموعة كبيرة من الأعمال والأدوار المهمة منها في الدراما التاريخية والسورية ومنها دور بلال بن رباح في مسلسل "قمر بني هاشم"، ودور "النجاشي" في مسلسل "عمر"، ودور ياقوت في مسلسل "الزير سالم"، بالإضافة إلى أدواره في مسلسلات "كيلوباترا" و"حديث المرايا" وغيرها، وكانت آخر أعماله في مسلسل "الخواجة عبد القادر" مع يحيى الفخراني في 2012.