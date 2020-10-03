بعد نجاحها .. إعادة عرض مسرحية سيرة حب على البالون

يستأنف المخرج عادل عبده عرض مسرحية "سيرة حب" على خشبة مسرح البالون وذلك بعد غد بعد النجاح الذى حققته منذ فترة قصيرة.

ويهدف العرض إلى إحياء ذكرى رموز الفن فى مصر، ويسلط الضوء على العديد من المواقف والمحطات الأساسية فى حياة الحاضر الغائب الموسيقار بليغ حمدى، وهو من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية برئاسة الفنان صلاح لبيب .

"سيرة حب" البطولة للفنانين "إيهاب فهمي، رحاب مطاوع، مجدي صبحي، أحمد الدمرداش، شيكو، رشا سامي العدل، ناصر عبد الحفيظ، نهلة خليل، شريف عواد، عماد عبدالمجيد، هاني عبدالهادي، أحمد الشريف، المطرب تامر سعيد، هبة محمد، عمرو أصلان، سيد عبد الرحمن، سناء يسرى" .

ديكور محمد الغرباوي، خدع إيهاب جمعة، إضاءة شريف البرعى، خبير التجميل إسلام عفيفى، توزيع موسيقى وقيادة اوركسترا محمد ابو اليزيد، مخرج منفذ محمد شافعي، تأليف أيمن الحكيم، تصميم استعراضات وإخراج عادل عبده .