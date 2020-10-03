بعد الزواج.. هند عبد الحليم في إطلالة جذابة.. شاهد

شاركت الفنانة هند عبد الحليم ، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت هند عبد الحليم بإطلالة جذابة ترتدي سترة أنيقة بكتف وكتف وتركت شعرها الكيرلي الاصفر منسدلا علي كتفيها، نالت إعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الجذاب واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الروز وهو ما تناسب مع إطلالتها المميزة.

واحتفلت هند بزفافها على شاب من خارج الوسط الفنى وحضر الحفل عدد من المقربين وأهل العروسين بالإضافة إلى الفنانة درة والفنان عمر الشناوى وأقيم الحفل فى إحدى الفيلات.

جدير بالذكر أن هند عبد الحليم عرض لها مؤخرا، الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" .

الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، وإخراج مصطفى أبو سيف.

وقدمت هند عبد الحليم في رمضان عام 2016 أربعة مسلسلات، هي: "فوق مستوى الشبهات" بطولة يسرا، أحمد حاتم ونجلاء بدر وإخراج هاني خليفة، "بنات سوبر مان" مع ريهام حجاج، شيري عادل، يسرا اللوزي وإخراج حسام علي، و"راس الغول" مع محمود عبدالعزيز، ميرفت أمين، فاروق الفيشاوي وإخراج أحمد سمير فرج، و"الميزان" مع غادة عادل، أحمد فهمي وباسل خياط وإخراج أحمد خالد موسى.