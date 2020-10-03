مستنيينكم تنورونا .. أشرف عبدالباقي يروج لمسرحية اللوكندة

روج الفنان أشرف عبدالباقي لمسرحيته الجديدة "اللوكندة" عبر "انستجرام" والني سيشارك في بطولتها بجانبه كل من حمدي المرغني و ويزو ودياب
ونشر عبد أشرف عبدالباقي البوستر الرسمي للمسرحية وعلق قائلًا "البوستر الرسمى #اللوكاندة مستنينكم تنورونا أيام ٨-٩-١٠ أكتوبر فى أول سيت كوم على مسرح الريحانى فى وسط البلد. احجز تذكرتك دلوقتي من Ticketsmarche أو كلم 16826"
يعود النجم أشرف عبدالباقي، مجددا للعمل المسرحي خلال الفترة الحالية، من خلال تقديم مسرحية "اللوكندة" والتي سيشارك في بطولتها حمدي المرغني و ويزو ودياب.
وسيقدم أشرف عبدالباقي المسرحية بشكل مختلف عما سبق من تجارب، وستكون عبارة عن "سيت كوم" مسرحي يقدم لأول مرة في مصر والوطن العربي، المسرحية مليئة بالمشاهد الكوميدية، وتتناول عدة مواضيع في طياتها، كما أن العرض سيشهد ديكورات وتكنيك جديد ومميز يظهر لأول مرة في المسرح.
زسيتم عرض المسرحية بداية من الخميس المقبل على مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة ، وتستمر العروض بشكل دوري أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.
مسرحية اللوكندة بطولة أشرف عبدالباقي وحمدي المرغني وويزو ودياب ومجموعة كبيرة من ألمع النجوم، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور محمود سامي، وفكرة إخراج اشرف عبدالباقي.
وكان آخر أعمال الفنان أشرف عبد الباقى مسرحية "صباحية مباركة" والذى قام ببطولة على ربيع واوس اوس.
ويشار إلى أن أشرف عبد الباقى قدم مسرح مصر لمدة 6 مواسم، وشارك في بطولته مصطفى خاطر، ويزو، حمدى المرغنى، محمد عبد الرحمن، مصطفى بسيط، وعدد كبير من الوجوه الشابة.
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