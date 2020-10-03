أحمد صلاح فرحات يطلق أغنية "إحنا" بمناسبة انتصارات أكتوبر

يستعد المطرب أحمد صلاح فرحات لإطلاق أغنية جديدة بعنوان "إحنا" بمناسبة حلول ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وهي من تأليف أحمد صلاح فرحات وألحان ديبي جاد، ويعد هذا ثالث تعاون بينهما.

وتم تصوير الأغنية فى دبى على طريقة الفيديو كليب، حيث من المقرر إذاعتها يوم 6 أكتوبر المقبل، حيث سيتم إهداؤها للجيش والشعب المصري احتفالا بالذكرى الخالدة.

يأتي هذا بعد نجاح آخر أغانيه روق، والذي تعاون فيها مع DB Gad ومدين حمزة، وهو التعاون الثاني بينهما بعد نجاح الأغنية الأولى "مززيكها" التي تم طرحها على اليوتيوب وتم تصويرها في دبي.

يذكر أن، أحمد صلاح فرحات شارك في تقديم برنامج"حكايتك" مع الإعلامية دعاء صلاح، على شاشة قناة "النهار" .