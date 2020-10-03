الأسطورة.. منة شلبي تشارك جمهورها بصورة مع محمد منير

شاركت الفنانة منة شلبي جمهورها صورة من حفل زفاف الفنان امير شاهين الذي أقيم مساء اليوم السبت وذلك عبر حسابها بموقع "تويتر". وظهرت منة شلبي بصورة تجمعها بـ"الكينج" محمد منير وبوسي شلبي وهالة صدقي وعلقت قائلة "الوقوف خلف الملك، منير الأسطورة".

وتألقت منة شلبي، مرتدية فستاناً طويلاً باللون الأسود من الشبيكة الشفافة التى تبرز عن جمالها، ودون أكمام ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت من شلبي في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من احمر الشفاه باللون البيج الناعم مع الماسكارا الجذابة التى تبرز جمال عيونها.

كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تتناسب مع ظهورها.

وتنتظر منة شلبي عرض فيلم "النمس والإنس" ويشارك في بطولته مجموعة متميزة من الفنانين منهم، محمد هنيدي ومنة شلبي وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وشيكو، وإخراج شريف عرفة.



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