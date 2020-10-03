سامية الطرابلسي تبرز أنوثتها بفستان مجسم

حرصت الفنانة سامية الطرابلسي على مشاركة متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على المواقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، من احدث جلسة تصوير.

وخطفت سامية الطرابلسي الأنظار بإطلالة تبرز جمال أنوثتها، مرتدية فستاناً باللون الرمادي يكشف عن جمالها، بتصميم مجسم وقصير.



وتركت خصلات شعرها البني المنسدل بطريقة جذابة أعلى الكتف، فيما برزت ملامحها بالمكياج الناعم، ففضلت أن تضع اللون الاحمر في الشفاه ليتناسب مع فستانها الجذاب.



يذكر أن سامية الطرابلسي ممثلة تونسية تحمل الجنسية اللبنانية وعاشت أغلب سنوات عمرها في السعودية، قبل أن تنتقل للإقامة في مصر منذ ما يقرب من أربع سنوات، وقدمت عدداً من الأعمال الفنية في مصر، منها مسلسل “ساحرة الجنوب”، وفيلم “الخلبوص”، وفيلم “عقدة الخواجة”.



وفي سياق آخر شاركت سامية الطرابلسي في مسرحية "3 أيام في الساحل" مع النجم الكوميدي محمد هنيدي.

وجسدت سامية الطرابلسي خلال المسرحية شخصية "روقة"، وحققت من خلال دورها ردود فعل إيجابية وإشادات عديدة من الجمهور.

