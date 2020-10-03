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عاصى الحلانى يكشف كواليس حفله الغنائى بمناسبة انتصارات أكتوبر .. شاهد

فن ومشاهير تبليغ
عاصى الحلانى يكشف كواليس حفله الغنائى بمناسبة انتصارات أكتوبر .. شاهد
عاصى الحلانى يكشف كواليس حفله الغنائى بمناسبة انتصارات أكتوبر .. شاهد
نشر الفنان عاصى الحلانى مقطع فيديو من البروفات التى يجريها على حفله الغنائى الجديد والذى من المقرر ان يقام بمناسبة احتفلات نصر اكتوبر المجيدة. 

وحصد الفنان عاصي الحلاني 710 آلاف مشاهدة بأحدث كليباته «رجعتيني لبدايتي»، وذلك بعد طرحه عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 22 يوليو 2020. 

كليب رجعتيني لبدايتي لـ عاصي الحلاني، من كلمات: عبير أبو إسماعيل، ألحان: حسان عيسى، توزيع: عمر صباغ، ماسترينج: محمد المقهور. 

يذكر أن عاصي الحلاني نشر أغنية "بيكفي إنك أردني"، التي طرحها 2016، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "كل عام والأردن والشعب الأردني الحبيب بألف خير".

ويستعد عاصي الحلاني لطرح كليب جديد بعنوان "بعشقك"، وسيظهر فيه زوجته وأولاده.

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