محمد هنيدى يكشف تفاصيل فيلمه مع منة شلبى

يستضيف برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، الفنان محمد هنيدي في حلقة مميزة يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يتحدث محمد هنيدي خلال الحوار عن الشهرة وأهم الأعمال التي قدمها ورحلته في عالم الفن، بالإضافة إلى أبرز المشاهد التي يتذكرها في كواليس أفلامه التي حققت نجاحًا كبيرًا.

ويكشف هنيدى عن عديد من الاسرار الخاصة باعماله وتحديدا فيلمه الجديد بعنوان "النمس والانس" والذى يقوم حاليا بتصويره مع الفنانة منة شلبى.

وكان اثار محمد هنيدى حالة من الجدل بسبب مداخلته الهاتفية مع الفنان احمد السقا فى برنامج "معكم" الذى تقدمه الاعلامية منى الشاذلى وتحدث عن علاقته الوطيدة بالفنان احمد السقا.

يذكر ان اخر اعمال محمد هنيدى كان مسلسل "ارض النفاق" والذى شاركه البطولة فيه هنا شيحة ودلال عبد العزيز واخراج سامح عبد العزيز.