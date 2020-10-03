أخبار عاجلة
4 مصريين في ربع نهائي بطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش ..اليوم -
أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يغازل الأهلي.. مرتضى منصور يهدد عمرو الجنايني بتسجيلات مسربة -
هاشتاج #افريقيا_زملكاويه_يا_ابطال يتصدر تويتر ومغردون.. على الحلوة والمرة معاه -
السكة الحديد تعلن موقف التهدئات والتأخيرات المتوقعة اليوم -
ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الأربعاء 14-10-2020 -
نشاط الرئيس السيسي وأخبار الشأن المحلي يتصدران اهتمامات الصحف اليوم -
فرنسا: نقف على نفس المسافة من أرمينيا وأذربيجان -
الإجمالي يتخطى 7.24 مليون.. الهند تسجل أكثر من 63 ألف إصابة بـ كورونا في 24 ساعة -
اشتباك عنيف داخل السجن المركزي في الكويت.. والداخلية تكشف التفاصيل -
أردوغان يحاول إخفاء علاقته برجل أعمال متورط في فضيحة كبرى.. تفاصيل -

أحمد السقا وأمير كرارة يشاركان في تحدي الكمامة

فن ومشاهير تبليغ
أحمد السقا وأمير كرارة يشاركان في تحدي الكمامة
أحمد السقا وأمير كرارة يشاركان في تحدي الكمامة

نشر كل من أحمد السقا وأمير كرارة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر شاركا به فى تحدى الكمامة من خلال نشر الهاشتاج الخاص بها ليحثا الجمهور على ارتداء الكمامة. 

وحرص السقا وكرارة على نشر الهاشتاج تأكيدًا على أهمية هذا الأمر حفاظا على المجتمع من الفيروس القاتل. 

ونشر حساب "تويتر"، تغريدة، اليوم السبت، كتب فيها: "تماشيًا مع التوجه العالمى لمواجهة الجائحة، نطلق تحدى الكمامة لنشر الوعى.. #ارتدى الكمامة وشارك التحدى باستخدام وسم تحدى_الكمامة".

 

بشار إلى ان العديد من رواد تويتر شاركوا عبر هاشتاج "تحدى الكمامة" عبر موقع تويتر، مشيرين أن الوقابة من فيروس ضرورية خصوصا في ذلك التوقيت حيث  أصيب العديد من املواطنين في البلدان الأوربية وارتفعت معدلات الإصابة.

و تتسارع حاليا معدلات الإصابة بفيروس كورونا فى العديد من دول العالم بعد انحساره لفترة .

وخلف فيروس كورونا حوالى مليون حالة وفاة و٣٠ مليون إصابة فى جميع أنحاء العالم منذ ظهوره فى مدينة ووهان الصينية خلال ديسمبر الماضى. 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد السقا وأمير كرارة يشاركان في تحدي الكمامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

 