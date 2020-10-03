محمد لطفي بعد مشاهدة «صباحية مباركة»: بشكركم على المجهود الكبير

يواصل الفنان على ربيع و اوس اوس عروض مسرحيتهم الجديدة "صباحية مباركة"، على مسرح جراند نايل تاور، وحرص على حضور العرض أمس، الفنان محمد لطفي.

ونشر محمد لطفى عبر حسابه على انستجرام صورة له برفقة وأولاده عمر وإبراهيم والنجم أشرف عبد الباقي وحسام داغر وكريم عفيفي بعد مشاهدته العرض.



وعلق محمد لطفى علي الصورة قائلًا "انبسطت جدا واستمتعت بمسرحية صباحية مباركة انا واولادي عمر وابراهيم مع الكاست الجامد وحابب نشكرهم علي المجهود الكبير ده وعلي راسهم صديقي النجم اشرف عبد الباقي ❤️"



مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.



المسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبد الباقي.

وشارك محمد لطفى مؤخرا في بطولة مسلسل "سلطانة المعز"، وهو ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي.

المسلسل بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، وتهاني راشد، وحسن حسني، ومحمد شاهين، وطاهرة، ودينا، ومحمد لطفي، ومحمود البزاوي، ووليد فواز، ومي الغيطي، وأحمد ماجد، وكريم الأبنودي، ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا، وتأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.