أخبار عاجلة
4 مصريين في ربع نهائي بطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش ..اليوم -
أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يغازل الأهلي.. مرتضى منصور يهدد عمرو الجنايني بتسجيلات مسربة -
هاشتاج #افريقيا_زملكاويه_يا_ابطال يتصدر تويتر ومغردون.. على الحلوة والمرة معاه -
السكة الحديد تعلن موقف التهدئات والتأخيرات المتوقعة اليوم -
ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الأربعاء 14-10-2020 -
نشاط الرئيس السيسي وأخبار الشأن المحلي يتصدران اهتمامات الصحف اليوم -
فرنسا: نقف على نفس المسافة من أرمينيا وأذربيجان -
الإجمالي يتخطى 7.24 مليون.. الهند تسجل أكثر من 63 ألف إصابة بـ كورونا في 24 ساعة -
اشتباك عنيف داخل السجن المركزي في الكويت.. والداخلية تكشف التفاصيل -
أردوغان يحاول إخفاء علاقته برجل أعمال متورط في فضيحة كبرى.. تفاصيل -

أخبار الفن.. أحدث ظهور لأبناء هالة صدقي .. زفاف سوري في التجمع بتوقيع الهضبة

فن ومشاهير تبليغ
أخبار الفن.. أحدث ظهور لأبناء هالة صدقي .. زفاف سوري في التجمع بتوقيع الهضبة
أخبار الفن.. أحدث ظهور لأبناء هالة صدقي .. زفاف سوري في التجمع بتوقيع الهضبة

نشر موقع "دوت الخليج" ، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

شهدت القاهرة الجديدة واحدة من السهرات الضخمة التي ضمت عددا كبيرا من نجوم الفن والسياسة والمشاهير وذلك خلال الإحتفال بزفاف رجل الأعمال السوري "باسل سماقية" علي السورية المقيمة بألمانيا "زينة المشوط" العضو بعمليات الاغاثة الإنسانية في الأمم المتحدة "UN".

يستضيف برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، الفنان محمد هنيدي في حلقة مميزة يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً.

نشر كل من أحمد السقا وأمير كرارة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر شاركا به فى تحدى الكمامة من خلال نشر الهاشتاج الخاص بها ليحثا الجمهور على ارتداء الكمامة. 

حلت النجمة منة فضالى ضيفة على موقع دوت الخليج الإخباري، مساء اليوم، وكشفت عن كواليس فيلمها الجديد زنزانة 7 فى حوار خاص.

شهد حفل زفاف أمير شاهين أحدث ظهور للفنانة هالة صدقى مع أبنائها وهو الأمر الذى لفت الأنظار إليها بعد القضية التى اثارت حالة من الجدل الواسع والمعروفة إعلاميًا بقضية انكار النسب. 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. أحدث ظهور لأبناء هالة صدقي .. زفاف سوري في التجمع بتوقيع الهضبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 