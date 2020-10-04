صباحية مباركة.. علي ربيع برفقة شريف منير واوس اوس

نشر علي ربيع صورة جديد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهر علي ربيع في الصورة برفقة الفنان شريف منير وزميله في مسرح مصر اوس اوس.

وعلق علي ربيع، على الصورة قائلا: "نورت المسرح يا نجم يا كبير #مسرحيه_صباحيه_مباركه ".

وطرحت شركة إنتاج الإعلان الرسمي لفيلم "الخطة العايمة" قبيل طرحه فى دور العرض خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وتدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

ومن المقرر طرح فيلم الخطة العايمة بدور العرض يوم 6 أكتوبر في مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق.