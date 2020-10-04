صور جمال يوسف يبكي تأثراً لحظة إعلان شفائه من السرطان

جمال يوسف زف خبراً ساراً للجمهور اليوم بإعلان شفائه من مرض السرطان، ونشر صور وفيديو للحظة معرفته بنتائج التحاليل التي كشفت عن شفائه بعد فترة من العلاج الإشعاعي.

جمال يوسف يعلن شفائه من سرطان البلعوم

وتداول الجمهور على مواقع التواصل اليوم صوراً وفيديو للفنان جمال يوسف، والتي ظهر بها متأثراً للغاية بعد ظهور نتائج المسح الذري، واكتشاف شفائه من سرطان البلعوم، وظهرت الممرضات في الفيديو وهن يحاولن تهدئة جمال يوسف بعد دخوله في نوبة بكاء قبل تهنئته على شفائه وتبادل المزاح معه بعد فرحته بشفائه.

جمال يوسف يبكي تأثراً بعد شفائه من السرطان

وتفاعل الجمهور أيضاً مع الفنان جمال يوسف وبكائه فرحاً وتأثراً بشفائه من السرطان، وتداولوا صوره بالمستشفى بعد شفائه واحتفلوا بإعلانه الشفاء، خاصة إنه أقلق الجمهور في الفترة الأخيرة بسبب رحلة علاجه والتي سببت له عدة أثار سلبية على حالته النفسية والصحية، وتلقى في الفترة الأخيرة تضامن كبير من الجمهور وزملائه بعد إعلان مرضه.

تفاصيل معاناة جمال يوسف مع مرض سرطان البلعوم

وبدأت قصة إصابة جمال يوسف مع مرض سرطان البلعوم منذ 6 أشهر، وحاول إخفاء الخبر لفترة، إلا أن الخبر انتشر في الفترة الأخيرة بسبب إعلان عدد من زملائه الأمر للجمهور للتضامن معه والدعاء له وتقديم دعم معنوي له في أزمته الصحية، ووجه جمال يوسف الشكر لعدد من زملائه والجمهور بسبب هذا التضامن ومن بينهم الفنان محمد صبحي وأشرف زكي وغيرهم.

وكشف جمال يوسف تفاصيل رحلة علاجه وقال إنه تلقى ما يقارب من 35 جلسة علاج إشعاعي، وسببت له آثار نفسية وجسدية سلبية مثل عدم استطاعته البلع أو التحدث، مما تسبب في خسارته الكبيرة لوزنه مؤخراً، وشارك جمال يوسف خلال مسيرته الفنية في أكثر من 180 عمل متنوع وكانت بدايته في فوازير "مدرسة عمو فؤاد"، ثم شارك في العديد من الأفلام السينمائية منها فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، و"أيام السادات" في عام 2001، واشتهر بعمله مع الفنان محمد صبحي في عدة أعمال مثل مسلسل "فارس بلا جواد"، بالإضافة إلى مسلسل "الليل وآخره" مع يحيي الفخراني، وكانت أحدث أعماله في مسلسلات "قانون عمر" و "طاقة قدر"، بالإضافة إلى مسلسل "ونسني" في رمضان الماضي.