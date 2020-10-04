شيماء عبد العزيز نجمة "ذا فويس" تطرح أول أعمالها الغنائية بعد البرنامج.. بالفيديو

شيماء عبد العزيز نجمة الموسم الرابع من برنامج "ذا فويس" طرحت أول أعمالها الغنائية الخاصة بعد مشاركتها في البرنامج بعنوان "ظلي".

شيماء عبد العزيز تطرح أغنية " ظلي"

وبدأت المطربة المغربية شيماء عبد العزيز مسيرتها الغنائية بعد شهرتها في برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس"، في الموسم الرابع، وطرحت أول أعمالها الغنائية الخاصة بعنوان "ظلي" على يوتيوب، والتي أعلنت عن استعدادها لطرحها بجلسة تصوير خاصة على انستقرام، قبل ان تكشف عن أغنيتها الأولى أمس.

تفاصيل أغنية شيماء عبد العزيز الأولى بمسيرتها

وتفاعل جمهور شيماء عبد العزيز مع أغنيتها الأولى في مسيرتها الفنية بعد برنامج "ذا فويس"، خاصة مع توليها كتابة وتلحين الأغنية في أول تجربة لها أيضاً في ذلك المجال، والأغنية من توزيع رشيد الركراكي وبدعم من وزارة الثقافة والشباب المغربية، واستمرت شيماء في تقديم اللون الطربي والدرامي في الأغنية بعد شهرتها به في البرنامج أيضاً.

وتستعد شيماء عبد العزيز لتقديم عدة أعمال غنائية جديدة في الفترة المقبلة بالإضافة إلى عدة مفاجآت على رأسها تعاقدها مع شركة إنتاج جديدة، ونشرت عدة صور من الاستديو من تجهيزات أعمالها الغنائية الجديدة بعد أغنيتها الأولى "ظلي"، وظهرت شيماء عبد العزيز في عدة برامج وسهرات تلفزيونية وكانت آخرها في برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي" مع فيفي عبده في رمضان الماضي.

شيماء عبد العزيز في برنامج "ذا فويس"

وحققت المطربة المغربية شيماء عبد العزيز شهرتها بعد مشاركتها في برنامج "ذا فويس" في الموسم الرابع في فريق محمد حماقي، وكانت من أبرز المتسابقين المرشحين للفوز باللقب بعد تقديمها عدة عروض غنائية قوية، قبل أن تغادر في المرحلة النهائية من البرنامج، وشاركت شيماء عبد العزيز في البرنامج في عدة فاعليات موسيقية وحفلات كانت أبرزها في مهرجان موازين بالمغرب العام الماضي.