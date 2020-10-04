شيري عادل تهنئ صابرين بعيد ميلادها: كل سنة وأنتي طيبة

هنأت الفنانة شيري عادل الفنانة صابرين بعيد ميلادها،ونشرت صورة لصابرين عبر خاصية الاستوري على صفحتها الرسمية لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت شيري عادل على الصورة قائلة: " كل سنة وانتي طيبة يا حبيبة قلبي، بحبك أوي أوي أوي".

يصادف اليوم 4 أكتوبر عيد ميلاد الفنانة القديرة صابرين والتي أتمت عامها الـ 54، وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها علامات التقدم في العمر ولازالت تحافظ على جمالها.

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وعلى الرغم من أن صابرين خلعت الحجاب إلا أن إطلالاتها تتميز بأنها تجمع بين الاحتشام والبساطة وعدم المبالغة في التصميمات التي تظهر بها، كما تعتمد على الألوان الهادئة و لا تميل إلي اختيار الألوان الصاخبة أو الملفتة.